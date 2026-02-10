批蔣萬安無菸城市無配套 王婉諭：空喊口號我也能當台北市長

時代力量、台灣綠黨、台灣基進以及北市里長今召開記者會，呼籲蔣市府推動無菸城市應有配套。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安宣布要推動「無菸城市」，採「原則性禁止、例外開放」模式，並於今年台北年貨大街擴大試辦。時代力量、台灣綠黨、台灣基進以及北市里長今(10)聯合召開記者會，表達支持政策大方向，但批評政策配套不足、預算模糊，更無法源支持。時代力量黨主席王婉諭就說，喊喊口號就能當是政策，那她也能來當台北市長。

王婉諭表示，政策要被落實都需要具體行動，要蓋吸菸室並不便宜，目前日本唯一推動全市街道無菸的大阪市，蓋一個吸菸室就要兩百萬元，而台北市跟大阪市面積差不多，日本專家也曾評估應該要蓋3000個吸菸室才夠用，這樣就要花600億元，更別說後續維護成本，每個吸菸室一年要花費30萬元維護，一年要9億元，這幾十億元的預算在哪裡？如果沒有編列預算，只是喊口號當作政策，那每個人都可以當台北市長，「我也可以來當台北市長」。

她也批評蔣市府沒有盤點人流跟用地，如何在密集的商業區設置吸菸區；而目前的法規，也根本蓋不出一個合法的吸菸室，北市府想要在戶外蓋四面關窗的吸菸室，又會被中央認定是室內，根本沒有法規可蓋。應該針對中央、地方對於吸菸室定義落差，主動向衛福部協商，北市也要制定更詳盡的自治條例，有法規才有辦法執行；且絕對要盤點人流用地，並告訴大眾經費從何而來；而光靠公部門也不夠，應該參考大阪模式，提出獎勵計劃，補助民間設置，更能減輕市府負擔。

台灣綠黨台北市政策會主任王振庭表示，目前在迪化街試辦的內容根本脫離現實，市府將吸菸區設置在「非禁菸區」根本多此一舉，動線也不方便，前往5號水門吸煙區要穿越人潮、等紅燈，來回耗時十多分鐘，變相逼迫民眾就近違規，周邊街道如甘谷街、塔城街淪為菸蒂重災區；此外，吸菸區內菸筒數量不足未固定，還發生硬體丟失未補齊現象，現場執法人員也消極不取締，政策淪為行政秀。

台灣基進秘書長馬依翔批評，蔣萬安推動迪化街試辦只是表面功夫，吸菸者被迫轉入巷弄、停車場，形成新的污染熱區，「防堵式」禁令缺乏疏導機制，不僅讓二手菸飄散到住宅區，菸蒂明火更可能造成公共安全危害。東京、新加坡的國際經驗，核心在於「疏導」，東京於街道、車站設置24小時開放的吸菸亭；新加坡烏節路更在禁煙區設有43個特定吸菸區，平均100至200公尺就有一個，反觀迪化街僅有一個，證明市府不了解吸菸者行為模式。

文山區華興里長陳峙穎以轄區內世新大學為例，過去曾推動校內吸菸區，但在2023年校園全面禁菸後，癮君子轉移到校外抽菸，與社區發生極大衝突，這也顯示在推動無菸城市的過程中，法規也必須同步跟上，里民飽受二手菸摧殘痛苦萬分，但市府並沒有足夠的人力配套取締、清潔。他呼籲，市府不該在辦公室內做決策，要走入民間，傾聽第一線心聲；此外，國民黨在立院目前是多數，蔣市長也應該發揮影響力，相信良善的政策都會獲得支持進而修法，別再將壓力都甩鍋給基層。

