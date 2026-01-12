批蔣萬安營養午餐免費政策 王婉諭轟政策買票食安堪憂

（記者陳志仁／台北報導）台北市長蔣萬安日前宣布推動「營養午餐全面免費」政策，引發地方政府財政負擔與供餐品質的疑慮；時代力量黨主席王婉諭12日偕同多名地方議員參選人召開記者會，痛批該政策為「最廉價的政策買票」，呼籲停止福利灑幣競賽，將資源投入制度與品質改革。

圖／時代力量黨主席王婉諭12日偕同多名地方議員參選人召開記者會，痛批該政策為「最廉價的政策買票」。（時代力量提供）

王婉諭指出，營養午餐全面免費表面上替家長減輕負擔，實際卻迫使各縣市陷入「比誰灑錢多」的惡性競爭，一旦政府以固定價格全額買單，未來面臨物價上漲時，首當其衝被犧牲的就是食材品質與孩童營養，形成「價格死板、品質下降」的惡性循環；她直言，家長寧可多花錢讓孩子吃得更好，也不願見到這種結果。

王婉諭批評，台北市擁有最豐沛資源，理應建立透明計價的機制、強化食農教育，成為全國示範，蔣萬安卻選擇最省事的「全額買單」，導致「首都向下沉淪，全台群起效尤」；她點名目前僅剩新北市、屏東縣、嘉義縣市尚未全面免費，仍在承受政策外溢壓力，呼籲立法院儘速通過《學校供餐法》，讓定價與品質有法可依。

台灣基進台北市內湖南港區市議員參選人吳欣岱直指，身為醫療人員與家長，「免費的往往最貴」，若沒有配套，業者勢必壓低食材的成本或增加加工品；尤其北市團膳違規的事件頻傳，且營養師人力僅36人，遠低於台中，教育局甚至用團膳聘僱人員充數，形同球員兼裁判，卻在品質尚未補強前倉促推動免費，只是為了選票，恐讓孩童暴露在食安風險中。

台灣綠黨新北新莊市議員參選人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟新北市三重蘆洲市議員參選人陳宛毓、台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔認為，多個已實施免費的縣市出現水果縮水、加工品增加等現象，反而傷害健康；眾人一致呼籲，停止表面福利競賽，將預算用於提升食材品質、補足專業人力，才能真正守護孩子的午餐與健康。

