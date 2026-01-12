批蔣萬安營養午餐免費「最廉價政策買票」 王婉諭：大撒幣競賽犧牲孩子健康

王婉諭批評蔣萬安根本是政策買票。（圖：臉書）

台北市長蔣萬安日前宣布「營養午餐全面免費」政策，各縣市相繼表態跟進，時代力量黨主席王婉諭今天（12日）與多名市議員參選人召開記者會，批評此舉是「最廉價的政策買票」，批評中央與地方陷入大撒幣競賽，卻沒有正面回應供餐品質與制度缺口，呼籲政府應優先推動營養午餐專法，而非以「免費」作為唯一解方。

王婉諭指出，政府若全面買單卻缺乏彈性調整空間，將直接鎖死供餐成本，一旦物價上漲，最先被犧牲的勢必是孩子的營養與健康。她回顧過去多個縣市推行免費午餐的經驗，也曾出現品質下滑、廚餘暴增等問題，並警告低成本將引發「食安風險的惡性循環」，最終可能導致優質廠商退出、市場失衡。

另外台灣基進黨籍的吳欣岱則以醫療人員與家長身分表示「免費的最貴」，假設統一定價卻沒有配套，團膳業者勢必壓低食材等級或增加加工品，食安風險隨之升高。她質疑在營養師人力不足、團膳違規頻傳的情況下，北市還是急推全面免費，政策動機恐怕只是注重眼前的選票。