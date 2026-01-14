批蔣萬安「無菸城市」 張景森：像蔣介石一樣要剪我們長頭髮及喇叭褲

前政務委員張景森 圖：張景森臉書

[Newtalk新聞] 對於台北市長蔣萬安稱要推動「無菸城市」，前政務委員張景森今（14）日在臉書酸說，一併設立「放屁專用區」吧。他批評蔣萬安失去判斷力，跟隨那些禁菸魔人發瘋了。他贊同室內禁煙，從防害管理，但「無菸城市」則是走向行為潔癖。更像是一種生活方式的篩選：哪些行為被認為不夠文明，哪些人應被從視線中移開。以前只有他的曾祖父蔣介石幹過這種事！我們都被他剪過長頭髮，剪過喇叭褲。

張景森說，對蔣萬安「無菸城市」的一點認真質疑。先說清楚立場：「我不抽菸，也不贊成別人吸菸。正因如此，我對台北市政府近期打算推動的「無菸城市」政策，感到難以理解，甚至有點憤怒」。

張景森說，因為這項政策真正令人不安的，是它所展現的治理姿態。虛偽和矯情！是一個市長失去的判斷力，跟隨那些禁菸魔人發瘋了。當市府將原本以特定區域管制為主的禁菸措施，升級為「原則上戶外全面禁菸、僅少數指定區域可吸菸」，等同於透過行政規範，實質壓縮一種對社會已經無害的行為，這會不會太超過了？

張景森說，如果這套邏輯成立，那他不禁想問：是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？放屁會造成惡臭，影響他人感受，對孕婦、孩童與嗅覺敏感者尤其不友善；而且其成分確實包含甲烷與硫化物，對空氣品質沒任何正面貢獻。

張景森說，這個比喻或許刺耳，卻並非無的放矢。放屁同樣會造成氣味不適，影響他人感受，甚至對某些族群造成困擾；若僅以「可能讓他人不舒服」作為標準，那麼在開放空間中，原則禁止、例外開放，完全符合目前政策的推論方式。

張景森說，問題正在於此。從防害管理，走向行為潔癖。公共政策的正當性，來自於防止明確、重大且不可避免的他人傷害。室內禁菸之所以有高度社會共識，正因為密閉空間中二手菸的危害具體而嚴重。

張景森說，但戶外空間本質上是開放、流動、可自行避讓的場域。將同樣強度的禁令套用其上，已不再只是風險管理，而更像是一種生活方式的篩選：哪些行為被認為不夠文明，哪些人應該被從視線中移開。以前只有他的曾祖父蔣介石幹過這種事！我們都被他剪過長頭髮，剪過喇叭褲！

張景森說，更矛盾的是制度本身。香菸在我國仍是合法商品，政府依法發照、課稅、收取可觀稅收。若吸菸行為已被視為在公共空間中不可容忍，那麼真正一致的政策選項，應該是正面面對「是否禁售」的問題，而不是一邊享受財政收益，一邊以道德姿態對使用者進行高度管控。

張景森說，不禁賣，卻不斷擠壓使用空間，擠壓到根本談不上影響到別人健康的公共空間也禁止，這已經不是健康政策，是一種政治上風險最低、卻最容易展現「進步形象」的治理選擇。

張景森說，城市不是無菌室。民主城市的公共空間，本就不可能完全無味、無聲、無摩擦。自由社會的代價之一，就是容忍一定程度的不完美，而不是把所有不順眼的行為，通通趕進「專用區」。

張景森說，因此，這場關於「無菸城市」的討論，真正該被檢驗的，不是市民支不支持吸菸，而是政府是否還願意尊重比例原則與尊重個人自由的邊界。這個無菸城市跟市民健康毫無關係，只是一種偽善的權力操作。

張景森說，今天是吸菸，明天是什麼，其實沒有人說得準。如果這個禁令真的通過了，我們一起去找蔣萬安，當面對著他噴煙！

