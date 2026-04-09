批藍不去軍購條例協商打臉韓國瑜 林楚茵：KMT躺平犧牲台灣安全

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民進黨立委林楚茵。 圖：翻攝自林楚茵臉書

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會今（9）日下午將進行國防特別預算條例的黨團協商，但國民黨團要求延至下週，遭質疑與國民黨主席鄭麗文訪問中國有關。對此，民進黨發言人林楚茵表示，國民黨團打臉立法院長韓國瑜，「躺平的KMT讓全台灣人的安全被犧牲」。

美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）昨赴立法院拜會韓國瑜，並期盼台灣能夠順利通過國防特別玉算，預祝9日的黨團協商圓滿完成。韓國瑜也允諾，他會盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家的決心，並相信國際友人將持續給予台灣支持。

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林楚茵今透過臉書發文表示，韓國瑜昨天才向美國參議員訪團說，會盡力協助完成國防特別預算審查，不到半天時間，國民黨團就出來「打臉」韓院長，放話不出席下午協商。

林楚茵質疑，是韓國瑜空嘴薄舌講場面話？還是國民黨要等習近平點頭？她說，為了鄭麗文還沒見到習近平，國民黨全黨「躺平」什麼事都不做，軍購協商不出席，總預算不審查，「躺平的KMT讓全台灣人的安全被犧牲」。

民進黨也發文表示，今天下午朝野黨團協商是一場攸關台灣自我防衛能否強化的協商會議，更是一個可以清楚表態的關鍵時刻。面對來自中國不理性的文攻武嚇，強化國防，不是選項，而是責任。因為唯有建立足夠的防衛能力，才能守住台灣人擁有的民主自由，確保真正的和平。

民進黨表示，行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，不只有完整規畫，更獲得國內多數民意與國際民主陣營支持。總統賴清德於是多次呼籲，懇請朝野立委共同支持，民進黨立法院黨團也表態將會負責任地參與協商、爭取共識、支持國防。

民進黨指出，問題是國民黨團會出席嗎？會支持嗎？還是如同國民黨團總召傅崐萁之前的態度，一定要拖到「習鄭會」結束、收到習近平的指令後，才願意談？民眾黨團是否出席、支持，也請說清楚、講明白。

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