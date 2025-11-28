批藍出事？飛碟電台主持人陳揮文「被離職」 半夜臉書回應了
即時中心／林耿郁報導
知名政治名嘴陳揮文，過去多年立場親向藍營；不過近期他批藍言論逐漸增加，卻也疑似因此惹上麻煩。今（29）天凌晨他在臉書宣布，自己遭服務19年的飛碟電台「被離職」，只能「下台一鞠躬」。
生涯落幕！知名政治評論員陳揮文，驚傳遭服務逾19年的飛碟電台「被離職」，引發各界關注；對此陳揮文在個人臉書證實，從2006年7月開始，到2025年11月結束，「我從飛碟電台飛碟晚餐畢業了」。
陳揮文表示前幾天電台主管告知離職消息時，自己第一個念頭「來是偶然，去是必然」，這句是跟韓國瑜院長學的；因此「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台。無論上台下台，對每一位聽眾朋友，都是發自內心深深一鞠躬。
「我不是主動離職，而是『被離職』」陳揮文強調，飛碟電台有新節目規劃的考量，自己「百分之百」尊重；一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給他完全自由的主持空間，「我真的無以為報」。且這次離職「好聚好散，沒有任何不愉快」。希望聽眾朋友繼續支持飛碟電台。
至於他個人，雖然離開飛碟電台，但「一切都好，謝謝關心」，仍會留在政治名嘴圈。未來每週一到週五中午，仍會繼續開YT直播；下午也會伺機到各電視台「跑通告、拼經濟」；謝謝每一位聽眾朋友！謝謝飛碟電台！
