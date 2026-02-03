批藍向中共卑躬屈膝而縮減國防支出 美參議員砲轟：國民黨在玩火

美國共和黨聯邦參議員蘇利文在X平台上發文抨擊國民黨，「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」（圖／翻攝Dan Sullivan X平台）

規模達1.25兆元的行政院版國防特別預算條例在立法院10度遭藍白封殺，日前僅通過民眾黨團版本付委審查，與此同時，今天（3日）「國共論壇」登場。長期挺台的美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）透過社群平台X發文，點名台灣在野黨大幅度刪減總統賴清德的國防預算，令他感到失望；此外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）也在X平台上發文抨擊國民黨，「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」

韋克爾在X平台上發文時引用《彭博》報導，他批評表示，「看到台灣的在野黨在國會如此大幅度地刪減賴總統的國防預算，我感到非常失望。」

韋克爾指出，原先的預算提案是用來提供台灣「急需的武器系統」所需資金。他呼籲台灣國會應重新考慮，「特別是在中國威脅日益增長的情況下。」

同時，蘇利文也發文表示，台灣立法院於上週休會，卻未能通過台灣自我防衛所需的必要預算。與此同時，造成此僵局的在野黨、國民黨領導層正身處北京與中共會面，並正計畫更大規模的交流。這其中的端倪顯而易見。

蘇利文強調，他先前就曾警告過，「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」



