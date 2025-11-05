批藍委所言是菁英的傲慢！ 莊瑞雄：基金是水庫不是提款機

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案。國民黨立委吳宗憲認為，停砍公教年金不符大法官釋字第482號的精神，國家並未面臨重大公益挑戰及為難。對此，民進黨立委莊瑞雄批評，這是菁英的傲慢。他說，基金政府負最大責任，但也必須現職和退休者共同負擔，基金這個水庫是專屬的，不是全民的，全數轉嫁給納稅人這也不對，釋字482號只解釋一半，是不對的。

司法委員會今排審國民黨團、立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」，共有26個版本。修法重點包括：修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

大體討論時，吳宗憲表示，根據大法官釋字第482號解釋，退休金是有信賴保護的必要性，這是法律的原理、原則，當國家面對重大公益挑戰或為難時，信賴保護才會被限縮；例如當國家面臨重大為難沒有錢，請公務員砍年金，這才符合釋字482號大法官的認定，但去年政府超收5千多億，沒有482號的公益需求。

對此，莊瑞雄指出，吳宗憲從各層面闡述，在他看起來是菁英的傲慢。他認為，年金基金是一個水庫概念，各領域都是專屬水庫，它不會是全民共同的水庫，社會讓繳稅的人比領年金的人還要苦的話，這個制度應好好省思。

他說，根據行政院主計總處公告2024年民間平均薪資4.64萬元，以65歲以上人口484萬來看，退休公務員、教育人員平均月領逾5萬元、5.7萬元，反觀勞保加勞退平均月領2.5萬元、老農津貼月領8110元，國民年金月領3996元。

莊瑞雄說，大法官確實提到信賴保護原則不是絕對的，大家都期待政府的保證或法制面可以維持穩定，政府當然對退撫基金付保證責任，但並未排除基金收支若不足時，政府可採其他因應措施，例如調整撥繳費用基準、延後退休給付和給支年齡、調整所得替代率等開源節流的手段，增加基金財源，提高支付能力。

他表示，基金政府負最大責任，但也必須現職和退休者共同去負擔，水庫是專屬的，不是全民的，全數轉嫁給納稅人這也不對。他樂於看到在野黨委員引用大法官釋字第482號解釋，但只解釋一半是不對的。

「有人說政府就去投資啊！」莊瑞雄強調，再有為的政府，預測不到昨天、今天的股市會大跌，好日子不是每天有。「真正照顧是每一個人退得安老，而不是讓部分人過得很安穩，年金是水庫，但不是提款機，從各職業別去看，差距太大，而且改革若走回頭路，就會有相對剝奪感。

