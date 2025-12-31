批藍守住什麼？她：習近平當年要斬首馬英九

▲吳思瑤今直言，馬英九（圖）執政任內，是中國軍是預算成長最快的幾年。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.12）

[NOWnews今日新聞] 立法院程序委員會日前再度聯手封殺1.25兆的「國防特別條例草案」，國民黨立委羅智強質疑民進黨，「國民黨執政時中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國讓中共軍機軍艦越過海峽中線無力以對？就是賴清德！」對此，民進黨立委吳思瑤今（31）日直言，馬執政任內，是中國軍是預算成長最快的幾年，甚至中國領導人習近平當年要斬首馬英九。

「國民黨到底守住了什麼？」吳思瑤質疑，馬英九什麼時候守住了海峽中線？當年什麼都沒守住，讓秋海棠淪陷的，不正是國民黨嗎？她也指出，馬執政時期，依據中國軍方過去統計，2014平均1.5天就會軍演一次，而2015中共一年演習超過300次。

吳思瑤說，習近平2015年7月親自到內蒙古檢閱的朱日和系列軍演，出現台灣總統府建築，執行「斬首任務」作戰演練，「當年習近平可是要斬首馬英九啊！」不只如此，兩岸戰力消長，就是馬英九「失守」國防的惡果。

吳思瑤提到，馬任內2008年至2016年，是中國軍是預算成長最快的幾年，幾乎呈兩位數擴張，「無視中共大肆擴張軍事投資，馬執政竟讓台灣大幅消減軍事投資，國防預算甚至低於GDP2%」，敵長我消，敵強我弱，馬英九執政不負責任，讓兩岸國防發展急遽失衡。

吳思瑤續指，這一來一往造成中國文攻武嚇、窮兵黷武的實力驟升，而民進黨執政後加速投資，充實補強戰力缺口，才讓台灣有實力轉危為安。

吳思瑤說，馬英九曾說，兩岸問題要聽習近平的，國民黨主席鄭麗文也說，中共軍演是在保護台灣，「藍白為虎作帳，胳臂向外彎譴責自己政府，持續惡擋國防預算，這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？」

