批藍營扭曲操作高雄市長民調 賴瑞隆陣營：仍穩定領先柯志恩

2026年底地方首長大選倒數，高雄市長選情升溫。針對近日藍營民調數據宣稱民進黨立委賴瑞隆支持度「雪崩式下滑」，賴瑞隆辦公室執行長黃敬雅 今（3）日於臉書發文指出，相關說法刻意混淆不同民調背景，是「竹篙湊菜刀」的錯誤比較，質疑藍營為了遮掩落後事實而誤導社會大眾。她表示，藍營近期不斷炒作「賴瑞隆領先幅度從30%縮小至11%」的說法，卻未說明兩份民調的性質與時點完全不同。

​黃敬雅指出，兩週前的數據來自民進黨黨內初選高峰期，樣本回收中泛綠表態比例本就偏高，屬於初選動員下的常態結果，並不適合與目前回歸一般選舉對比式的民調直接相比。隨著初選結束、選情回到大選結構，最新民調顯示，賴瑞隆依然穩定領先國民黨立委 柯志恩超過一成，顯示其基本盤並未如藍營所稱出現崩盤。她直言，將初選期間的極端動員數據，硬拿來與大選階段的常態盤勢對照，本身就是不具專業的比較方式。

針對藍營陣營將「仍落後11%」解讀為值得慶賀的說法，黃敬雅也在文中直言，落後對手雙位數卻自我安慰「差距縮小」，只是典型的精神勝利法。她指出，與其操作話術，不如正視為何無法獲得多數高雄市民支持，才是面對選戰的基本態度。黃敬雅表示，賴瑞隆自初選以來，持續以具體建設願景與政策內容爭取市民認同，相關支持度反映的是長期累積的成果；反觀藍營陣營，卻一再圍繞民調數字進行片段式操作，無助於公共討論品質。

同時，綠營高雄要角示警，這正好證實國民黨正嘗試複製2018年「韓流」的政治動員劇本，從質疑專業、製造對立，到放大情緒與陰謀論，目的都是轉移選戰主軸。民進黨更應團結一致迎戰，避免被帶入特定陣營設定的議題戰場，唯有穩住步伐、整合到位，才能正面迎擊抹黑操作，守住高雄。

根據《新頭殼》公布的最新民調結果，若以「民進黨賴瑞隆對決國民黨柯志恩」進行比較，賴瑞隆支持度為43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距為11.6個百分點，另有23.8%受訪者尚未表態。該民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。

