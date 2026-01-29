批藍營操作「親中疑美」 民進黨團轟鄭麗文：認賊作父、恩將仇報

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨宣布將率團訪中之際，國民黨主席鄭麗文日前在中常會上稱「美國是恩人，中國是親人」，同時國民黨智庫召開記者會質疑對美關稅談判，相關言論引發外界質疑是否刻意操作「親中疑美」。對此，民進黨團今（29）日回應表示，台灣對美談判成果已爭取到與日韓相同、且不疊加的有利條件，藍白若持續卡關、拖延，只會讓好不容易談來的成果「日久生變」，令人遺憾。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，自美國前總統川普啟動對等公平貿易談判後，台灣談判團隊已成功爭取到非常好的條件，不僅與日本、韓國等主要競爭對手同為15%且不疊加，連232條款部分也率先取得承諾，對台灣傳統產業與整體經貿環境都是重大成果。

鍾佳濱表示，在此情況下，國內竟仍有人刻意操作「親中疑美」，質疑美國維持對等公平貿易原則，實在令人不解與遺憾。難道要無視政府談判團隊為產業爭取到的成果，反而選擇質疑、拖延，還不擔心因此生變？他強調，既然談判已完成，就應該照既有成果走，這也是美國與其他國家一致的原則，台灣絕不容許好不容易談來的好條件，因為藍白卡關而付諸流水。

民進黨立委范雲則對鄭麗文將中國比喻為「親人」直言不以為然。范雲表示，即便以「親人」作為比喻，若這個親人每天進行情緒暴力、威脅肢體暴力，甚至是武力威脅，那就是家暴，家暴就應該要國家介入；而在國際層次，則是國際介入。但她質疑，鄭麗文何時曾對這樣「施暴的親人」有過任何譴責？反而是站在施暴者那一方，譴責受害者，這樣的比喻本身就站不住腳。

鍾佳濱進一步指出，鄭麗文所謂「親人說」與「恩人說」令人充滿問號。中國長期派遣共機、共艦擾台，在多數台灣人民心中已是威脅國家安全的敵人，卻被形容為「親人」，實在難以理解。他強調，只要習近平一天不放手、國台辦一天不停止嗆聲、解放軍一天不停止軍事擾台，台灣就不可能把這樣的對象視為親人。

鍾佳濱直言，兩岸人民固然希望和平交流，但前提是沒有武力威脅；在此情況下，將敵人比喻為親人，無異於「認賊作父」。至於將美國稱為「恩人」，他也認為大可不必，國與國之間應是平等互惠的友人關係，若一方面稱美國是恩人，另一方面卻散播疑美、仇美論，質疑對台軍售，這樣的行為就是「恩將仇報」。

