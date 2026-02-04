批藍營新竹縣長初選七三制 林為洲替徐欣瑩抱屈

前立委林為洲（左）為了藍營竹縣初選爭議，替立委徐欣瑩抱屈。（徐欣瑩辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

國民黨新竹縣長初選出現爭議，前立委林為洲4日於臉書批評，形容新竹縣初選是「全台唯一特例」、「一場醜陋不堪的霸凌式初選」，質疑現行制度已淪為特定對象量身打造，嚴重違反黨務中立原則，更直指縣黨部已變相成為個人的競選總部。

林為洲指出，新竹縣採「七成民調、三成黨員投票」的七三制，在全台多數縣市採全民調的背景下顯得格格不入。他認為，縣黨部主委陳見賢自去年底宣布參選以來，長期利用主委身分動員黨務系統，直到初選公告前夕才請辭，根本是「球員兼裁判」。

林為洲以百米賽跑形容此不公現象：「徐欣瑩等參選人在起跑點準備衝刺，陳見賢卻已跑到75公尺處，這要別人怎麼比？」

林為洲質疑，初選資訊僅掌握在少數人手中，多數潛在參選人往往透過媒體才得知進度，整體過程高度封閉且不透明。

林為洲感嘆，當年他曾期盼自己是「制度不公的最後受害者」，未料多年後類似爭議竟再度上演。他直言，8年來科技與時代巨變，但新竹縣國民黨要辦一場公平的初選竟然依舊難如登天。他呼籲黨中央應正視地方反彈，切莫讓「邪惡初選」毀掉黨內團結。

