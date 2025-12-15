批藍營污名化軍工產業採購廠商 民進黨團：破壞台灣之盾發展可能性

立法院民進黨團今舉行「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會。(記者方賓照攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕對於國民黨質疑國防部彈藥採購案是由福麥室內裝潢公司得標等相關議題，立法院民進黨團今舉行記者會，強調在國防採購貼標籤，無助於國防發展；強化軍工產業，才是台灣現階段最重要的國家利益。民進黨團反對污名化參與軍工產業採購的廠商，這是惡意的政治攻擊，意圖破壞未來「台灣之盾」發展的可能性。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君今邀請國防部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，顧部長已清楚說明，這20幾年來國軍的軍品採購，包括火藥原料，都是依規定、依合約，不管公司名稱、地址、營業項目，只要符合合約規定，取得當地國政府的輸出許可、經濟部認可，還有原廠認證，就可以履約。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤認為，各行各業都不應當過度去質疑它過去做了什麼，現在就不能投入什麼，這是一個非常錯置的邏輯，也是不正確的觀念。國防自主就是要打造更多方參與的國防供應鏈，而採購制度要防弊、興利，若有不法，可予以行政處罰或司法移送，也鼓勵各方檢舉。

吳思瑤指出，跨界軍工是國際趨勢，不只在台灣，世界各國為了強大國防的供應產業鏈，都非常歡迎所有產業一起投入提升國防產業。她舉例，台灣的和成公司(HCG)，奧地利施華洛世奇(Swarovski)，也是從本業投入軍工產業，美國的強鹿集團、韓國的韓華集團，都是跨界軍工國際標竿，顯然這是國際趨勢，請在野黨停止來路不明的惡意爆料。

民進黨團副幹事長沈伯洋批評，國民黨每天像「擠牙膏式」的爆料，說A公司本來是做什麼的，怎麼可以來做國防，這是欺負國人對於軍事的不了解，是在利用資訊落差造謠。他說，奧地利水晶大廠施華洛世奇生產狙擊鏡，韓國的韓華集團是保險、百貨業，旗下是生產K9自走砲，都是跨界軍工的國際標竿。台灣的千附精密過去是製鞋業，現在是愛國者三型飛彈的關鍵零組件供應商。

沈伯洋說，國民黨此舉是要讓民間不敢有人來和政府合作，不然就會被他們「查水表」，想讓台灣廠商出現寒蟬效應，意圖癱瘓國防，和台灣作對。

民進黨團書記長陳培瑜直言，這就是藍白一直以來的陰謀論，以打弊為名，但其實是在行阻止國防發展之實。他們希望讓這些廠商覺得困難，讓未來沒有廠商再敢投入國防產業自主發展，就可以破壞「台灣之盾」發展的可能性，也破壞台灣國防產業發展的可能性。如果藍白要爆料，就請拿出證據。

