批藍營花蓮縣黨部內參民調瑕疵 葉耀輝聲請假處分

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）爭取國民黨花蓮縣長提名的前花蓮市長葉耀輝，認為縣黨部內參民調程序有瑕疵，今天到法院聲請假處分要求凍結提名程序。縣黨部回覆，依規定執行，尊重黨員意見表達。

國民黨花蓮縣黨部日前委託民意調查公司，針對吉安鄉長游淑貞及葉耀輝2人進行民調作業，並公布結果由游淑貞勝出。葉耀輝事後向黨中央及縣黨部表達不滿，但未得到回應，因此今天下午赴花蓮地方法院遞交民事假處分聲請狀。

葉耀輝接受媒體聯訪表示，因得不到回應才透過司法救濟，要求國民黨花蓮縣黨部不得對外或向黨中央呈報民調結果，應凍結提名程序。

葉耀輝說，原本得知國民黨初選是今年5月，在還沒有公告初選程序，縣黨部就提前在1月採全民調或內參民調，事先沒有徵詢參選人意見，他提議至少3次電視辯論也遭漠視。

他說，初選程序未公告、全民調改內參民調，讓他在尚未向縣民說明政見前就被「突襲」民調，縣黨部事後還逕自對外發表內參民調結果，都讓他感受到從政以來的最大恥辱。

葉耀輝說，希望國民黨能給予善意回應，若黨中央仍拒絕，會針對提名程序違反國民黨提名辦法提出民事訴訟；若涉及刑事也會另外提起告訴。

對此，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，尊重葉耀輝意見表達，強調提名作業完全依循黨內制度進行，內參民調結果會提報黨中央，最終人選仍是由黨中央決定。（編輯：黃名璽）1150127