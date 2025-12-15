批藍白不如自承毀憲？謝志偉再針對財劃法執行與否發文：不敢狠狠地倒閣，那就乖乖倒車

繼日前暗指行政院長卓榮泰稱不執行藍白財劃法是「結婚但不行房」，駐歐盟代表謝志偉今（15日）再發文批評，藍白與其誣人違憲，不如自承毀憲。他點破，若不敢狠狠地倒閣，那就乖乖倒車。

卓榮泰先前針對藍白錯誤財劃法向外界表示，絕不會執行錯誤、違法的版本來編列明年度中央預算。他也直言，行政院並無執行壓力，引發外界輿論。

謝志偉日前發文形容，「結婚，但不行房？反正，情不投，意不合 。不結也罷，就無此煩惱。」疑似質疑卓榮泰的「公布不執行」策略，並表態支持不副署。

然而，謝志偉今再以「選擇」為題發文指出，弄到如今，天雨路滑，釋憲不清；與其誣人違憲，不如自𠄘毀憲，「不敢狠狠地倒閣，那就乖乖地倒車。」

(圖片來源：謝志偉臉書)

