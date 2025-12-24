批藍白不審總預算 林月琴：民生福利先受損、生育補助加碼全落空 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜與民間專業團體今（24）日召開記者會指出，國民黨與民眾黨將行政院早在8月29日送出的總預算惡意阻擋，聯手讓總預算付委進入實質審查的程序都不能完成。林月琴表示，盤點行政院相關計畫可見，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝、不只是全國公共托育改善措施沒著落、就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

林月琴指出，藍白不審預算，新增政策不是「做不好」，是依法「不能做」，國家也就難以應對各種新興議題的挑戰；而這些「不能做」，砸到的就是年輕家庭。

林月琴表示，生一胎補助到10萬不是口號，是明年預算裡的政策。行政院提出「生育給付PLUS」，將不同社會保險的生育給付拉到每胎10萬元，不足差額用公務預算補到位。然而，藍白不審預算，卡住的不是數字，是預估12萬新生兒的第一筆支持。

「育嬰留停照顧彈性化也被卡住。」林月琴續指，勞動部已說明明年上路的新制，育嬰留停可以用「日」申請，並針對小型企業補貼行政與人力成本。彈性育嬰不是特權，是讓家庭敢請假、企業留得住人的基本設計，不要讓新手爸媽必須在職涯與育兒中掙扎，但現在預算不審，新制上路對小型企業的補助卻無法跟上。

針對公共托育，林月琴進一步表示，公共托嬰中心設施設備更新高度仰賴中央與地方穩定預算支持，當整體預算遭到刪減或下修，影響將直接反映在設備汰換與空間改善上。她提到，許多公托需要定期更新教學用具、安全地墊、消防與監視設備，甚至進行必要的空間調整。

林月琴也質疑，兒童的托育品質與安全被犧牲，藍白兩黨能否向孩子交代？她強調，不審預算等於叫地方政府「不要動、不要修、不要增」，最後又要回頭怪年輕人不生。

吳思瑤則表示，立法院在野黨不只擋國防法案、國防預算、《財劃法》修法，不只不討論法案，現在還要阻擋照顧民生的總預算，卻為延會而延會，提出諸多政治操作需求的議案。

吳思瑤指出，明年總預算編列新興預算2992億元，因藍白拒審總預算，許多計畫將無法執行，衝擊中央政府施政，其中包含明年的生育給付新政，將調高各類生育給付到10萬元；民進黨照顧新手爸媽，降低民眾育兒負擔，而藍白卻只會不斷卡預算，呼籲在野黨應儘速讓總預算案付委、實質審查。

陳培瑜提到，近日部分輿論認為不審總預算的影響不大，照前一年預算使用即可，但不審預算的影響層面其實非常廣泛，根據《預算法》第54條，有3種經費，若未在期限內經過立院審議通過，就不能使用，包含「新增資本支出及新增計畫」、「第一、第二預備金及災害準備金」、「經常性經費及延續性資本支出較114年度增加部分」。

「115年度總預算中，這些無法動支的數額總計超過2992億元。」陳培瑜指出，且內容都跟一般大眾息息相關，包含影響98萬名通勤族的TPASS通勤月票、花東鐵路雙軌電氣化、縣市管河川排水改善、學校校舍耐震補強、疫苗開發、在宅醫療，以及本次記者會主題公共化托育設施、育嬰留停彈性化、生育給付差額補助等項目，都被藍白卡住，面臨明年無法執行的困境。

陳培瑜批評，藍白自以為成功阻擋中央施政，但受創最嚴重的其實是藍白占多數的縣市政府，以新增計畫為例，無法動用的1017億元中，有637億是地方受益，比例超過6成。此外，公共托育設施部分，全國各縣市影響最大的也是藍營執政的彰化縣，中央原定補助1.34億元予彰化縣府興設13處設施，也同樣面臨斷炊的處境。

照片來源：林月琴辦公室提供

