批藍白不審總預算 民進黨：急開國安後門、離島恐成洗產地破口

民進黨發言人韓瑩說，藍白恐讓離島淪為洗產地破口。 圖：民進黨／提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等在野黨立委推動《離島建設條例》，最快將於本週強行通關。對此，民進黨發言人韓瑩今（6）日指出，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。她說，中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

韓瑩強調，藍白放著115年度中央政府總預算，以及8年1.25兆元的國防特別條例久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意。她呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

