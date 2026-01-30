批藍白不審預算只顧拚闖關三法 民團怒轟立院淪為「解套院」

經民連反對立法院為救國團、婦聯會、中天、顏寬恒貪污案解套。翻攝自臉書



立法院第11屆第4會期今（1/30）日進入最後一天，針對國民黨與民眾黨擬聯手透過臨時變更議程，強行闖關修正《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》及《不當黨產條例》等爭議法案，多個公民團體上午集結於立法院群賢樓外，發起馬拉松式抗議行動，嚴厲譴責藍白兩黨為救國團、婦聯會、中天電視台及涉貪立委顏寬恒量身打造「解套條款」，痛批立法院已墮落為違法特權者的「解套院」與不顧國計民生的「瀆職院」。

台灣公民陣線、經濟民主連合指出，本會期依法應為「預算會期」，但立法院延宕中央政府總預算審查已超過百日，至今連一塊錢預算都未付委審查，卻急於推動高度爭議修法，顯示藍白兩黨將代議士職權用於替特權階級開後門，而非履行審查預算、監督政府的憲政責任。

經民連智庫召集人賴中強表示，自2024年2月「傅黃體制」主導國會以來，第一年是國會濫權、癱瘓政府，到了第二年尾聲，更演變為捍衛極少數特權者的違法利益。他直言，若非黨國特權，救國團不可能在日月潭以每坪每月3.5元承租國有土地長達43年；若非紅頂貴族，中天電視台在換照與假處分皆遭法院駁回後，仍能透過修法企圖強行上架。他痛批，立法院如今已成為司法敗訴者的避風港，國會尊嚴蕩然無存。

公民監督國會聯盟執行長張宏林則指出，選民原期待三黨不過半的國會能出現理性制衡，未料第三勢力卻與國民黨「狼狽為奸」，成為民主亂源。他形容，藍白修法的共同特徵，是在國家法規中植入「病毒」，包括中國病毒、黑金病毒與特權病毒，試圖將原本違法的行為「洗白合法化」；在總預算完全未審的情況下，藍白卻妄想以立法院取代行政院提出預算，已是赤裸裸的毀憲亂政。

經民連新聞部主任林芯羽進一步點出三大爭議法案的核心問題，包括《衛星廣播電視法》修正案，企圖在中天換照遭否決、假處分經法院駁回後，由立法權「創造假處分」，形同踐踏司法權；《立法院組織法》修正案，則將公費助理薪資重新界定為立委「個人補助」，被質疑是為顏寬恒詐領助理費案脫罪；至於《不當黨產條例》修正，則無視台北高等法院已確認婦聯會為國民黨附隨組織的判決，意圖翻轉轉型正義成果。

台灣基進黨主席王興煥表示，當前政治僵局並非執政黨席次多寡問題，而是國會多數黨「不忠於台灣」，選擇性延宕預算、積極為特權開後門。他強調，國會不應成為違法者的保護傘，而必須回歸代表人民、守護民主的本質，社會需要本土且進步的第三勢力，才能終結親中與特權政治。

公民團體強調，今日將全程在立法院外監看議事至深夜，並在下午連續舉行記者會「馬拉松」，為這段「政客醜陋的歷史」留下見證，呼籲社會各界共同關注，捍衛民主憲政秩序。

