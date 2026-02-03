批藍白不審預算「只進行國共合作」 賴清德：對台灣很危險

總統賴清德今天（2/3）上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。楊亞璇攝



總統賴清德今天（2/3）上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，他表示希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，「守護民主、守護主權，不應該被解讀為挑釁。」並批評監督是國會的責任，面對中國威脅的時候，「不能夠不審中央政府總預案，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。」

賴清德強調，民進黨政府非常重視兩岸關係，不僅重視台美或是台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係。所以從蔡英文總統上任開始，清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路，他上任的時候也特別提到，希望經由交流、對話，來進行合作，來達到和平共榮的目標。

賴清德提及，自己從行政院長開始，在立法院備詢的時候不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮，「這是從蔡英文總統到我，近10年來，我們的兩岸路線持續保持善意。」

此外，他說，希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，「守護民主、守護主權，不應該被解讀為挑釁。」希望在野黨在進行國共交流的同時，也不能忘記，身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合還是主導了整個國會。

賴清德強調，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，也有義務去審查中央政府總預算，這些福國利民的重大的政策，在野黨也有責任來審議國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，「不能夠不審中央政府總預案，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。」

賴說，他相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底氣，要有強大的國防安全力量，才有辦法對等進行跟兩岸的交流，希望國民黨能夠理解。

