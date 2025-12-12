批藍白主導的國會已嚴重影響國安 賴清德喊話：以國家利益優先合作才會進步

總統賴清德指出，藍白主導的國會已嚴重影響國安。喊話以國家利益為先。資料照片



總統賴清德今（12/12）午邀請民進黨籍立委便當會，討論未來法案攻防。賴清德今受訪指出，藍白主導的國會通過的法案，已嚴重影響國家安全、社會安定以及國家財政永續、人民權利，也會使中央政府沒有能力應變，在此嚴肅狀況下，召集民進黨團討論如何因應；賴清德也呼籲在野黨，要以國家利益優先，共同合作國家才會進步。

立法院否決行政院所提《財政收支劃分法》覆議案，另外，面對在野正在爭議法案大清倉，民進黨內湧現針對不執行、不公告或不副署的討論。兼任民進黨主席的賴清德今午邀集黨籍立委便當會，聽取意見、共商國是。

賴清德今出席「國網雲端算力中心」啟用典禮前受訪表示，2024年大選，民眾用選票選擇府院由民進黨當家，國會由藍白在野黨當家，監督政府。

賴清德指出，他上任以來，在前總統蔡英文執政八年的基礎上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。不論是地震、風災或是非洲豬瘟，行政院卓榮泰院長率領的團隊都站在第一線，協助地方政府救災或防疫的各項工作。

賴清德表示，也非常希望藍白當家的立法院，一方面發揮憲政的精神，監督行政院，同時協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。

賴清德話鋒一轉指出，但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，去年通過《立法委員職權行使法》後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆凍結司法院憲法法庭。現在不審中央政府總預算、阻止國防特別條例進入審查，更透過逕付二讀程序不正義的方式，通過許多法案。

賴清德說，藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅的狀況之下，當然要召集民進黨立院黨團，共同討論如何因應這個局勢。

賴清德也再次向在野黨喊話，不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

