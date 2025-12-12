批藍白主導立院嚴重影響國安 賴清德：希望以國家利益為最優先

總統賴清德表示，藍白主導立法院通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續也傷害了人民公平的權利。（圖／方萬民攝）

賴清德總統今（12）日出席台南「國網雲端算力中心」啟用典禮前表示，「藍白」主導立法院通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續也傷害了人民公平的權利。對此，他要召集立法院、民進黨黨團，大家共同討論，如何來因應這個局勢。並表示，希望在立法院當家的藍白兩個政黨也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

賴清德指出，在過去蔡英文總統執政8年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全，經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到去年和今年不管是地震、風災還是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都在第一線不眠不休協助地方政府救災，或防疫的各項工作。

「非常希望藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政的精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。」賴清德話說，但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了立法委員職權行使法之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

賴清德續指，現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會來審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會，也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴清德表示，這段時間以來，藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害了人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，「在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院、民進黨黨團，大家共同討論，如何來因應這個局勢」。

賴清德呼籲在野黨，「我們不同政黨沒有關係！」民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在府院執政的民進黨，要以國家利益為最優先，也希望在立法院當家的藍白兩個政黨也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

