批藍白亂搞擋下院版財劃法 陳培瑜：非為公益完全無法接受

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團、國民黨團今於程序委員會中，狹人數優勢以9：7的票數碾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。對此，民進黨團書記長陳培瑜怒批：「藍白又在亂搞。這種討論法案的方式，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益。我們完全無法接受。」

陳培瑜表示，院版財劃法被藍白惡意退回，明明國民黨立委柯志恩、蘇清泉、陳玉珍等人都一致贊同院版對中南部、離島比較公平，結果民眾黨還是提案退回，並在藍白人數絕對優勢之下，表決通過。

陳培瑜指出，反觀規範立委前往中國需要報備的國安法案，又被藍白擋了，總共707次。另外，國民黨立委傅崐萁提案「國籍法」放寬中配參政權，藍白也有志一同放行通過。

陳培瑜痛批，藍白主導的立法院，這種討論法案的方式，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益，「我們完全無法接受！」

