批藍白亂搞財劃法 鍾佳濱：去年拖3個月心虛、今年趕夜班硬送

[Newtalk新聞] 立法院日前再度上演《財政收支劃分法》風波。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（19）日表示，財劃法長期牽涉各縣市間的水平分配，本就應以地方共識、專業審議為核心，但藍白多數強推版本，不僅造成縣市間對立，也讓去年版本的「危險爭議」未獲妥善處理，如今又急於送交總統府，「恐重蹈覆轍」。

鍾佳濱指出，雙北因原本的公式設算，在財劃法修前修後都是最大贏家，財政長期有明顯盈餘；相較之下，非雙北、特別是非六都縣市則「明顯比較辛苦」。因此，他強調財劃法修法應「先由地方政府互相取得共識」，再由中央行政、立法共同協商，而非政治操作。

他批評，現行版本是去年12月20日藍白憑國會多數表決通過，但立法院長韓國瑜直到隔年3月21日才把法案送到總統府公布實施，期間明顯延宕，「可見他自己也知道裡面的危險爭議頗大」。民進黨團也已於5月15日提出釋憲，認為此版本存在重大疑義。

鍾佳濱強調，令人不解的是，上週藍白又倉促通過新版財劃法，立法院昨（18日）下班後立刻「趕夜班送出」，速度之快與去年「拖延三個月」形成強烈對比。他質疑：「難道不擔心今年這部惡修的財劃法，再次重蹈去年的覆轍嗎？」

他呼籲行政院應信守承諾，於本週提出院版財劃法草案，並強調該版本已有先行與各地方政府討論過，雖各縣市意見不盡相同，但至少經過專業部門整理、協調，更具完整性。他表示，未來送入立法院後，應讓各地方充分表達意見，才能真正達到財劃法「調節各地財政、取得平衡」的立法目的。

鍾佳濱最後強調，財劃法攸關全國地方財政，不該成為黨派動員的工具，更不該在「去年爭議未解、今年又急推」的狀況下倉促成案，呼籲藍白勿再以政治算計綁架法制，應回到制度本身、回到人民需求。

