批藍白再修版財劃法「極其矛盾」 卓榮泰再提覆議：盼立委記取上次錯誤教訓
行政院會今（27）日通過《財劃法》再修正版本覆議案，行政院長卓榮泰說，立法院通過的《財劃法》版本，是極端矛盾、不合理的，行政院礙於窒礙難行的考量，依照憲法增修條文第3條第2款，必須提出覆議，今天院會通過之後會呈請總統核可，也請立法院各位委員先進，能夠記取上次錯誤的教訓，不要「錯上加錯再加錯」，合理審議這一次的覆議案內容。
卓榮泰表示，今天已是行政院在過去1年多以來，第8次提出覆議案，他還是要強調，覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，且政院只有在被動的情況下才能提出覆議，上次針對《財劃法》的覆議，已很清楚提到公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心地講了這麼多，但是覆議被否決，造成有340幾億預算統籌分配款發不出去，就是因為公式計算有誤。
卓榮泰說，當時的覆議案講得非常清楚，可惜立法院不予重視，行政院今日再次提出再修版《財劃法》當中錯誤的內容條文，包含將造成中央政府無法編列預算，或者是說中央政府違法編列預算，這萬萬使不得。
卓榮泰指出，有聲音說如果把公務預算、年度預算削減之後就能符合公債法，但國防預算可以刪減嗎？社會福利照顧可以刪減嗎？AI新十大建設的科技預算可以刪減嗎？全國那麼多鐵路公路、捷運軌道的建設計畫、公共建設計畫可以刪減嗎？教育、文化預算可以刪減嗎？新設立的運動部預算可以刪減嗎？未來4年1000億的治水預算可以刪減嗎？這都會明顯的產生排擠效應，讓整個國家向前進步的速度變慢，我們將對不起全國人民。
卓榮泰說，台灣去年、今年到明年的經濟成長率，都會是亞洲四小龍之首，但是公共建設、社會福利建設不能落後於其他國家，所以行政院堅持不能依照這樣的《財劃法》修正，而且行政院已經提出了院版《財劃法》，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理，可以讓水平分配更公平，可以讓地方自治的自主精神更強化，同時可以加強中央與地方的夥伴關係。
卓榮泰強調，只要讓大家有合理的討論空間，把院版《財劃法》清清楚楚的到立法院去討論，討論過程中只要大家能接受院版的原則、認清楚公式，就可以把試算的結果數字詳列出來，否則現在詳列任何一個數字，難免都會被懷疑這個數字是怎麼拼湊的。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 3 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 10 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 22 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 7 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 23 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 17 小時前