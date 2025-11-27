批藍白再修版財劃法「極其矛盾」 卓榮泰再提覆議：盼立委記取上次錯誤教訓

行政院會今（27）日通過《財劃法》再修正版本覆議案，行政院長卓榮泰說，立法院通過的《財劃法》版本，是極端矛盾、不合理的，行政院礙於窒礙難行的考量，依照憲法增修條文第3條第2款，必須提出覆議，今天院會通過之後會呈請總統核可，也請立法院各位委員先進，能夠記取上次錯誤的教訓，不要「錯上加錯再加錯」，合理審議這一次的覆議案內容。

卓榮泰表示，今天已是行政院在過去1年多以來，第8次提出覆議案，他還是要強調，覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，且政院只有在被動的情況下才能提出覆議，上次針對《財劃法》的覆議，已很清楚提到公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心地講了這麼多，但是覆議被否決，造成有340幾億預算統籌分配款發不出去，就是因為公式計算有誤。

卓榮泰說，當時的覆議案講得非常清楚，可惜立法院不予重視，行政院今日再次提出再修版《財劃法》當中錯誤的內容條文，包含將造成中央政府無法編列預算，或者是說中央政府違法編列預算，這萬萬使不得。

卓榮泰指出，有聲音說如果把公務預算、年度預算削減之後就能符合公債法，但國防預算可以刪減嗎？社會福利照顧可以刪減嗎？AI新十大建設的科技預算可以刪減嗎？全國那麼多鐵路公路、捷運軌道的建設計畫、公共建設計畫可以刪減嗎？教育、文化預算可以刪減嗎？新設立的運動部預算可以刪減嗎？未來4年1000億的治水預算可以刪減嗎？這都會明顯的產生排擠效應，讓整個國家向前進步的速度變慢，我們將對不起全國人民。

卓榮泰說，台灣去年、今年到明年的經濟成長率，都會是亞洲四小龍之首，但是公共建設、社會福利建設不能落後於其他國家，所以行政院堅持不能依照這樣的《財劃法》修正，而且行政院已經提出了院版《財劃法》，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理，可以讓水平分配更公平，可以讓地方自治的自主精神更強化，同時可以加強中央與地方的夥伴關係。

卓榮泰強調，只要讓大家有合理的討論空間，把院版《財劃法》清清楚楚的到立法院去討論，討論過程中只要大家能接受院版的原則、認清楚公式，就可以把試算的結果數字詳列出來，否則現在詳列任何一個數字，難免都會被懷疑這個數字是怎麼拼湊的。

