批藍白合失敗 徐國勇：未談台灣安全淪為攻擊 令人失望

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨進行高峰會談，民進黨秘書長徐國勇今（11/20）表示，藍白合昨天是失敗的，當中國在對台灣的各種脅迫、威脅，藍白合可以對台灣的安全、區域的安全等等，有一些著墨，但很可惜的，淪為一個攻擊，而沒有對國家有任何助益的會談，讓人家覺得非常的失望。

徐國勇今出席第46屆TECA 台北國際音響大展開幕典禮，媒體問藍白合對於民進黨備戰2026選舉有何影響，他指出，昨天的藍白合其實讓國人非常的失望，大家可以看到，當中國在對台灣各種脅迫、威脅，以及中國對我們區域安全構成的緊張情勢等等，藍白合其實昨天可以談這些問題，對台灣的安全、區域的安全等等，可以有一些著墨，但很可惜的，淪為一個攻擊，而沒有對國家有任何助益的會談。

他認為，藍白合是一個極為不成功、失敗的會合，因為對台灣的安全、對國家的團結都沒有任何的助益，藍白合昨天是失敗的，而且對於他們到底要怎麼合，也沒有講清楚。

徐國勇質疑，對於國民黨當時在大罷免的時候，這麼多的利用個資、違反個資法，這麼多被法院起訴的偽造文書等等，還有當時白軍，尤其黃國昌，對國民黨相關的攻擊，「他說他這一輩子以要消滅國民黨為職志的這一些，怎麼都不談一下？讓國人了解你們最後要合的理由是什麼？為什麼你以前的講法跟現在不一樣？你的轉變是什麼？你對台灣安全的立場在哪裡？都沒有提到。」

徐再指，包括他們送的禮物，也有很多的名嘴就在諷刺他們，說這是裡面暗藏的心機，當然他是看不出來有什麼心機，但是很多名嘴都看到了他們的心機，這一個也值得國人去深思，他們是不是真的有心機呢？

徐總結，昨天的藍白合，讓我們看到了沒有為台灣安全、沒有為區域安全來做相關論述的這種格局，讓人家覺得非常的失望。

