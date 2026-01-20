批藍白國會巨嬰、薪水小偷 民進黨：寫功課挑科目？總預算不能切割處理

記者李鴻典／台北報導

寫功課還挑科目？總預算不能切割處理！民進黨今（20）天在社群平台發文指出，一月都過一半了，國民黨與民眾黨依然持續杯葛「今年度」的中央政府總預算，連審查也不願意。直到通勤族、年輕爸媽表達怒火，上週五藍白兩黨才不得不提出「部分新興資本支出及新增計畫先行動支」的提案，並動用人數優勢強行逕付二讀。

​民進黨批評，藍白立委罵一下才動一下，簡直是國會巨嬰，相當不可取。（圖／翻攝自民進黨臉書）

​民進黨說，藍白用「薄薄兩三頁」的提案說要放行新興資本支出和新增計畫，這份提案，甚至是表決前10分鐘才拿出來。問題是，行政院送審的是「全部預算」， 立法院的職責應該「全案審查」。原來寫作業還可以挑科目，工作可以只挑自己想做的？

​民進黨提到，事實上，藍白兩黨提案放行的預算，只有718億元，只占3兆350億元中央政府總預算的2.4%，意思是其他預算都不重要嗎？

​民進黨說明，在總預算通過之前，政府不得動用的經費中，包括災害準備金、防疫整備、國防預算、外交預算、地方建設…等等，難道這些項目都不重要？都可以被丟包？

​民進黨強調，寫功課不能挑科目，總預算不能選擇性放行，更何況，藍白立委一樣還是「不審查」任何中央預算（只是先同意部分動支），完全愧對於立法委員審查預算的職責，這樣的行為，就是薪水小偷。

​民進黨批評，藍白立委罵一下才動一下，簡直是國會巨嬰，相當不可取。既然這樣，我們只好持續呼籲：總預算不能切割處理，請藍白立委趕快同意「全案」交付審查，別再犧牲國家與人民的權益！

