批藍白強推爭議修法「違法亂紀」 民進黨：對選民託付的徹底背叛

立法院昨（30日）進行本會期最後一次院會。（翻攝自國會頻道）

立法院會昨（30日）在藍白立委聯手下，三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法，卻創下總預算案在預算會期「一毛未審」的紀錄。對此，民進黨發言人李坤城痛批，這無疑是國會史上最黑暗的一天，更是藍白在農曆年前送給台灣人民最丟臉的大禮。

針對藍白在立法院會期以人數優勢，三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法，民進黨發言人李坤城譴責，藍白陣營無視程序正義，丟包行政院版本軍購特別條例，強行將民眾黨版本付委，並透過修改黨產條例與中天條款，讓轉型正義與媒體改革走回頭路，「國會殿堂如今竟淪為特定政黨自肥、漂白貪污的工具，在歲末年終強行闖關私利法案，簡直視法治如無物，令人不齒」。

廣告 廣告

李坤城批評，本屆國會不做正事，只顧政治爭鬥，竟創下史上首次總預算「一毛未審」的荒謬紀錄，在野黨一方面惡意延長會期，一方面卻癱瘓關乎民生的國家預算，不僅嚴重失職，更是對選民託付的徹底背叛，讓國會運作完全失靈。

「人民的眼睛是雪亮的，在野黨種種倒行逆施的行徑，終將受到民意制裁」，李坤城呼籲，藍白陣營回頭是岸，民進黨將堅定捍衛民主價值，絕不容許國會淪為無法無天的政治秀場。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌卸任立委唱名少了她 感謝藍白合「通過許多福國利民的法案」

黃國昌2016痛罵藍討不當黨產無恥 吳思瑤酸2026也成為那種人

鄭麗文：台灣人應接受自己是中國人 綠黨團喊尊重但社會難接受