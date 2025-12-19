批藍白彈劾賴清德「打假球」 民進黨：反獨裁卻不敢反習近平

民進黨批藍白彈劾賴清德是邏輯錯亂、打假球 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德支持行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》的決定，國民黨團、民眾黨團今（19）日為表達不滿，正式宣布將提案彈劾賴清德。對此，民進黨發言人李坤城痛批，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。他批，口口聲聲反專制、反獨裁，卻對中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

藍白黨團今上午在立法院議場前擺出賴清德的「登基合成照」，國民黨團總召傅崐萁表示，國會通過的法律案竟然不執行，賴清德卻讓「大秘書」卓榮泰對國會通過的法律案不副署、不公告、不執行，做這種踐踏民主、毀壞台灣人民的行為。他直言，賴清德已經「稱帝」，完全不在乎全國民意，就是要毀壞台灣民主。

李坤城指出，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後須向「司法院大法官」提出。不過，他說，藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾？他質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

李坤城直言，傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實，國民黨黨主席鄭麗文甚至稱普丁不是獨裁者。他酸，連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制。

李坤城強調，藍白提了眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。他重申，行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，行政院會堅定立場不副署，合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。

最後，李坤城也敬告藍白，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已厭倦藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

