批藍白想讓賴清德受審 沈伯洋稱若無青鳥台積電沒法布局全球

立法院將於今（21）日迎來憲政史上首次的「總統彈劾案」全院委員會審查，民進黨立委沈伯洋痛批想要成為「超級機關」。他更表示，2024年、2025年如果沒有那麼多人站出來，台積電現在會每天被叫過來立法院問話，還有辦法布局全球嗎？

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

沈伯洋表示，藍白不滿台積電表現太好，股票大漲、關稅談判表現太好、霸凌行政院遇到反抗，所以要把總統叫來問話、受審。他並指出，現在明明是預算會期，預算會期應該做的事情不是審預算嗎？但總預算從去年8月躺到現在，審都不審。

沈伯洋強調，台灣之所以能夠站在這裡，經歷過很多崎嶇的道路。每一次民眾站出來會抗議，都是因為國會的濫權。每一次的群眾站出來才會有現在的台灣，大家仔細想一想，2024年如果沒有那麼多人站出來，2025年如果沒有民眾站出來，台積電現在會每天被叫過來立法院問話，還有辦法再布局全球嗎？我們的關稅有辦法談到現在這個程度嗎？

在野黨將「清德宗」、「賴世凱」的人形看板放在立院議場以表達抗議。（圖／中天新聞）

沈伯洋說，所有對於權力的對抗，其實都是記憶跟遺忘之間的對抗，相信台灣人民不會忘記這些歷史，不會忘記過往在威權時代所發生的事情，也不會忘記任何鞭打在我們身上的鞭子、射在我們身上的水柱，這些事情其實是深刻在台灣人的DNA裡，「你們認為你們有60%的民意，你們認為現在可以毀憲亂政，你們認為現在可以濫用你們手上的權力，我告訴你，人民一定會記得這件事情，人民一定會把這件事情反映在選票上面！」

