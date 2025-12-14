批藍白把制度逼到牆角！汪浩籲民主重開機：準備重選立法院

政治中心／劉宇鈞報導

汪浩說，府院黨必須立即走向社會，向選民清楚說明為何要硬起來。（圖／翻攝自汪浩臉書）

朝野持續衝突！在國民黨、民眾黨立法院人數優勢下，爭議法案頻遭輾壓通過。英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩說，藍白已把制度逼到牆角，這是結構性破壞憲政秩序，行政權不可再退讓，府院黨應該開始密集與社會大眾溝通，為重選立法院做好準備。

汪浩今（14）日以「與社會溝通，準備重選立法院！」為題發文表示，藍白在國會強推《財劃法》、反年改等爭議法案，無視公債上限、年金永續與權力分立，在憲法法庭遭癱瘓、覆議屢遭否決下，已把制度逼到牆角。這不再是單純政策歧見，而是結構性破壞憲政秩序。此時若行政權一再退讓，等同放行違憲惡法，代價將由全民承擔。

廣告 廣告

汪浩認為，從《財劃法》開始，行政院長善用副署權，對明顯違憲法案採取「不副署、不公布、不執行」，是合憲、也是必要的止血手段。政治責任必須清楚回到立法院；在野若不服，依憲法提不信任投票、倒閣，而總統可依憲法解散國會，重選立法院。

汪浩強調，因此，府院黨必須立即走向社會，向選民清楚說明為何要硬起來、為何不能退讓。為什麼當立法院失去自我節制能力，解散國會、重選立法院，就是民主機制的必要重開機。府院黨應該現在就密集與社會大眾溝通，為重選立法院做好準備。

更多三立新聞網報導

不再只是談判籌碼！汪浩：保衛台灣就是保衛美國

習近平急了？汪浩揭川習通話「1關鍵」：主導權不在北京

跟進中國？馬英九、洪秀柱竟批高市早苗 汪浩不忍了轟：有病要治啊

中國祭「禁日令」政治報復？作家汪浩嗨喊：天上掉下來送台灣的紅利

