批藍白把「逕付二讀」當常態 范雲：國會陷立法失速列車

民進黨立委范雲。（范雲國會辦公室提供）

民進黨團18日上午召開「藍白又爆衝修法，程序正義全崩壞」記者會，公布本屆國民黨團多次提出「逕付二讀」法案，批評國民黨無論程序正義、立法品質，都猶如失速列車。

綠委范雲表示，她身為第二屆立委，清楚知道「逕付二讀」雖為議事程序的一種，但絕非國會的常態做法，此程序原本是為處理具高度共識、少爭議、不需細部審查、希望能加快通過的法案而設；即便少數情況中存在部分爭議，只要各黨團達成共識，也會在協商後謹慎採用逕付二讀。

廣告 廣告

范雲指出，藍白在本屆國會卻把「爭議法案逕付二讀」當常態，跳過委員會實質審查，把「爆衝立法」當成習慣，最後在立法院長韓國瑜主持的黨團協商中，也不見實質討論，對國家的影響非常嚴重，如今藍白多數的立院宛如「失速列車」，而作為在這輛列車上的立委，務必要提醒大眾此事嚴重性。

范雲舉例，法案就像蓋房子，而逕付二讀不經討論，就像「蓋房子時，藍圖完全沒校對」，法案就是國家工程藍圖，但當它沒有討論、沒有校對就被強行通過，行政部門卻仍被迫依此執行，這些未經檢驗、漏洞百出的政策藍圖，根本無法符合國家長期方向，對國家未來與全民權益造成嚴重傷害。

范雲質疑，未來藍白是否要再以「逕付二讀」方式，強推公投綁大選、總統二輪投票、不在籍投票等缺乏共識的法案，來打掉台灣的選舉正當性？如果國家安全被小丑化、中央憲政治理被砍斷、選舉正當性被打掉，非常憂心大家的未來。

【看原文連結】