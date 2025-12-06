批藍白挖國家1.43兆 綠委：不願質詢4小時

▲吳思瑤表示，藍白一年挖走國家1.43兆的《財劃惡法》，連質詢四個小時的責任都不負？（圖／記者陳威叡攝，2025.10.10）

[NOWnews今日新聞] 立法院會昨（5）日處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，經投票後，覆議案被藍白多數否決。對此，民進黨立委吳思瑤表示，藍白一年挖走國家1.43兆的《財劃惡法》，連質詢四個小時的責任都不負？「這麼混的立委，為什麼拉我們下水？」

「59:50！《財劃法》覆議案結果，其實不用投就知道！」吳思瑤表示，國民黨版《財劃惡法》一年挖走國家1.43兆，藍白卻連質詢四個小時都不願意，這件事一定要讓更多人知道！

吳思瑤說，她接受投票的結果，這是民主，但她不接受「不討論只表決」的程序，這不是民主，憲法規定，覆議案就是法案再審一次的機會，既然是「再審一次」，為什麼「不審」就表決呢？「朝野協商，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌聯手沒收了民主的討論」。

吳思瑤提到，立院自我打臉，今非昔比，今年三月一樣也是《財劃法》覆議案，卓院長依法到立院報告並備詢，各黨依據政黨比例推派16位質詢（國7民6眾1），一位15分質詢，也不過4個小時。

吳思瑤批評，藍白凡事表決就好，重要的覆議案，竟然連質詢都免了，連討論都懶，「問題是你們不想討論不要質詢，為什麼剝奪我們少數黨想審、想討論的權利呢？」

吳思瑤感嘆說，一年挖走國家1.43兆的《財劃惡法》，連質詢四個小時的責任都不負？「這麼混的立委，為什麼拉我們下水？」她提到，合憲的通通不做！違憲的偏偏要做，「該給你即問即答的卓院長你不問，硬要找不該給你問的賴總統來即問即答，到底有什麼道理？」

