批藍白提彈劾總統「邏輯錯亂」 學者直言：不是無知 就是故意騙人

東吳大學政治系助理教授陳方隅。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨推動彈劾總統賴清德一事，東吳大學政治系助理教授陳方隅今（2）日直言，相關作法在憲政與法律層面皆站不住腳，直批藍白混淆「罷免」與「彈劾」概念，刻意誤導社會，實際上只是政治操作，無助於民主運作。

陳方隅表示，所謂「罷免」與「彈劾」本質截然不同。罷免是人民的權利，針對政治人物表現不佳所發動的政治行動；彈劾則是針對明確違法行為，由立法院依憲法程序啟動，屬於法律責任層次。他強調，若總統未涉及違法，根本不存在彈劾的正當性。

廣告 廣告

他進一步說明，現行憲政體制下，總統在任內除涉及內亂、外患等重大罪行，否則不會進入司法程序；若要啟動彈劾，必須由立法院提出，再交由憲法法庭審理。然而目前藍白陣營不僅無法具體指出總統違反哪一條法律，甚至連程序條件都不具備。

陳方隅指出，所謂「大罷免」行動，實際上是由民間團體發起，並非政黨主導，民進黨只是後續回應民意，與藍白所指控的情況完全不同。反觀藍白如今高喊彈劾，卻既無法律基礎，也無足夠席次，更顯得政治操作意味濃厚。

他也直言，藍白如今高喊彈劾，卻同時封殺立法院正常運作，包括阻擋國會審查、癱瘓預算審議，反而讓行政與立法體制陷入停擺。陳方隅也提到，彈劾行政院長是要送監察院，而監察院的預算被白藍聯手砍掉96%，根本很難運作。從頭到尾，白藍兩黨都是在打假球，目的就只有想要癱瘓政府，而且到處用資訊落差來騙人民。。

陳方隅最後批評，20年前國民黨與親民黨聯手做了一模一樣的事情，擋軍購、擋所有人事任命，但當時他們還懂得是發動罷免總統而不是彈劾。現在是直接把大家都當成笨蛋。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白卡國防預算喊「沒資料」 王定宇逐點反批：是故意裝傻

盼朝野和解、兩岸和解 鄭麗文：2026全面勝利、南台灣突破翻轉