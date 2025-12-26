批藍白提總統彈劾卻不服憲法法庭判決 綠黨團：自相矛盾

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，彈劾案最後仍要交由憲法法庭審理，但在野又不接受憲法法庭的決議，「這不是自相矛盾嗎？」（本報資料照片）

立法院會26日將討論總統彈劾案，藍營指出，明年2月、5月將邀請賴清德到立院說明，並將舉辦多場縣市公聽會，5月20日彈劾表決；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，彈劾案最後仍要交由憲法法庭審理，但在野又不接受憲法法庭的決議，「這不是自相矛盾嗎？」

鍾佳濱表示，藍白今天在報告事項，他們要提出兩個版本都是同樣對總統提出的彈劾案，只能說「這把憲判當空氣，把彈劾當道具」，事實上過去未曾使用過《憲法》的彈劾權，因為彈劾要過立法院半數才能提出，要三分之二才能通過立法院的決議，而且交付憲法法庭審理。

他指出，現在藍白本身就在今天的討論事項第一案，要來譴責跟不服從憲判的決定，用立法院的決議來推翻憲判的決定，但根據《憲法》規定，司法院是全國的最高司法機關，憲法法庭可以來進行違憲跟統一的法令命令的解釋。

鍾佳濱說，司法院是最高的解釋憲法的機關，司法院解釋的結果，立法院要用多數來決議不遵從、來推翻，這完全是違憲的舉動，連憲法本文讀一讀就懂，現在放著憲法法庭的決議不遵守，卻矢言要通過彈劾案，先不要說三分之二的門檻過不了，就算通過後，未來要交給憲法法庭的審理，但立法院多數又不接受憲法法庭的決議，「這不是自相矛盾嗎？」

