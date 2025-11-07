批藍白擴大健保破口又喊沒錢 林楚茵喊話放棄「中配6改4」 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利擬結算制等，其中也針對超過2萬元的股票等收入，收取2.11%補充保費，引發民眾熱議。對此，民進黨立委林楚茵今（7）日稍早於臉書發文表示，衛福部此舉已引發民眾相對剝奪感，雖然開源是好事，但藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

林楚茵表示，在前總統馬英九任內，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶從原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保；後又為中國籍配偶的父母開了後門，讓原先需8年才能申請來台定居用健保，改為6年。她批評，「這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇」。

林楚茵進一步表示，現在國民黨與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早兩年取得中華民國身分證，這也進一步讓那些高齡、高醫療需求的中國籍父母，提早2年就取得排隊納保的資格。

「一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口。」林楚茵向請藍白喊話放棄「中配6改4」，守住台灣人使用健保的權利，而行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

照片來源：翻攝自林楚茵臉書

