批藍白政治理由阻擋總預算 賴清德撂重話：別跟人家談什麼憲政

賴清德痛批立院藍白，如果沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。（資料照片／總統府提供）

距離2026年僅剩不到1週，立院藍白持續杯葛115年度中央政府總預算。總統賴清德今天（25日）撂下重話，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政；針對國防預算遭四度擋下，賴清德也痛批，在野公開講支持國防預算，卻藉由各種理由不交付審查，國人很聽不懂，也沒有辦法理解。

賴清德今天下午出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮時，提及今天是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院針對明年度預算，要在今年12月31日前要審定完畢，但今天已經25日，剩下6天，卻還卡在程序委員會，連到委員會審查都沒有。

接著賴清德罕見撂下重話，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？

賴清德指出，他今天語重心長，一方面感謝國人打拚，各行各業分秒必爭、全力以赴，固然是為了自己、為了公司、為了家人，但何嘗不是為了這個社會、國家做出巨大貢獻。政黨競爭難免，但是不能夠犧牲國家的利益，也不能夠犧牲人民的利益。

賴清德說，他要特別用這個機會，建請立法院能夠審慎通過中央政府總預算，特別是國防特別預算也應該要如期通過，「公開講支持國防預算，再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人很聽不懂，也沒有辦法理解。既然聲稱支持，那為什麼連審查都不願意？」

賴清德強調，執政黨會坦誠地面對每一筆預算，每一筆預算都有根據，都符合國家、社會、人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家保護、自我保護需求所編的預算，如果立法院認為不宜都可以刪減，但就是不能藉由各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。

賴清德呼籲，歲末年終之際，他建請在野黨跟執政黨能夠共同合作，立法院能夠盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。



