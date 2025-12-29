批藍白敵我不分搞內鬥！媒體人嗆精神錯亂：鬧劇還要演多久？

政治中心／劉宇鈞報導

針對在野黨提出彈劾一事，總統賴清德接受三立新聞談話節目《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪時說，他感到費解，在野黨公開讚賞普丁、擁抱習近平，卻對台灣民選總統提出彈劾，社會自有公評。媒體人詹凌瑀批評，藍白敵我不分、內鬥內行，根本精神錯亂，「這場鬧劇還要演多久？」

詹凌瑀28日以「擁抱獨裁，彈劾民主？」為題發文表示，看到賴清德在專訪中說對在野黨的行徑感到令人費解，她只覺得藍白根本是精神錯亂，這是什麼樣的荒謬劇本？

廣告 廣告

詹凌瑀提到，對著發動戰爭、打壓異己的普丁，國民黨主席鄭麗文可以幫忙洗地說普丁「不是獨裁者」；對著時刻威脅台灣生存的習近平，在野黨爭相擁抱、卑躬屈膝。

詹凌瑀質疑，轉過頭來，面對台灣人民一票一票選出來的民選總統，藍白兩黨卻利用國會人數優勢，硬要推動根本是「不可能的任務」的彈劾案？

詹凌瑀強調，對獨裁者寬容，卻對守護台灣主權的總統趕盡殺絕，明知彈劾門檻極高、憲法法庭難以通過，卻還是要為了政治鬥爭癱瘓國家運作。這種「敵我不分、內鬥內行」的荒謬行徑，台灣人真的都看在眼裡。社會自有公道，這場鬧劇還要演多久？

更多三立新聞網報導

新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬

陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？

鄭麗文稱「台人寫中文、吃中菜就是中國人」 她列3點打臉神邏輯

王義川「1句話」電翻翁曉玲 媒體人：把國民黨打趴在地

