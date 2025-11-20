行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自YouTube頻道行政院開麥啦-2直播）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式有錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，加劇富者愈富等問題。對此，行政院今（20）日拍板通過財政部擬具之《財政收支劃分法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。

廣告 廣告

（圖／行政院新聞傳播處）

行政院長卓榮泰表示，立法院於113年12月20日修正《財政收支劃分法》，衍生「法條公式錯誤」、「垂直分配不合理」及「水平分配不平均」等三大問題，今（114）年11月14日立法院再次修正，更加擴大城鄉差距，加劇富者愈富等問題。卓院長指出，前次修法導致中央政府115年度總預算舉債2,992億元，今年修法又再增加中央舉債負擔2,646億元，兩次修法合計舉債5,638億元，已違反《公共債務法》舉債上限15％規定。

（圖／行政院新聞傳播處）

卓院長強調，為確保國家永續發展及人民福祉，達成「均衡臺灣」目標，本次財政部擬具之財劃法修法兼顧中央與地方施政需求，並將財源與事權併同考量，有助國民生活品質更均衡、垂直分配更合理、水平分配更公平、地方自治更強化、中央及地方夥伴關係更提升。

卓揆指出，本案送請立法院審議後，請財政部會同主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並請所有部會加強論述，早日完成修法程序。另為落實地方自治，在事權及支出權責調整方面，也請相關部會向地方政府妥為說明。

（圖／行政院新聞傳播處）

行政院表示，行政院版《財劃法》修正要點如下：

（一）調整中央統籌分配稅款規模，滿足地方基本財政需求並兼顧中央財政韌性。（修正條文第8條）

（二）劃一直轄市及縣（市）中央統籌分配稅款之分配基礎，直轄市及縣（市）均按同一公式分配，應分配鄉（鎮、市）之中央統籌分配稅款併入縣計算。縣獲配中央普通統籌稅款，應提發一定金額並訂定分配規定，分配所轄鄉（鎮、市），以利因地制宜，發揮資源運用效能。（修正條文第16條之1及第16條之4）

（圖／行政院新聞傳播處）

（三）中央普通統籌分配稅款分配方式入法，優先滿足基本財政收支差額及搭配財源保障機制，並納入財政努力誘因機制及考量基本建設需求，以落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的。（修正條文第16條之1至第16條之4）

（四）針對本年3月21日修正公布之財劃法第16條之1普通統籌分配稅款分配公式錯誤衍生餘數待分配問題，爰明定該筆款項之處理方式。（修正條文第16條之1）

（五）強化補助制度規範，定明一般性補助款補助項目、分配方式，以及計畫型補助款編列原則，並授權訂定補助之項目、比率等事項之辦法，以滿足地方教育、社會福利及基本設施需求，並兼顧中央財政量能。（修正條文第30條）

（圖／行政院新聞傳播處）

（六）提升地方財政紀律，鑑於現行財劃法已明定地方政府違反財政紀律事項，得減列、減撥或扣減補助款，考量地方政府獲配中央統籌分配稅款大幅增加，為督促地方維持財政紀律，爰增訂中央統籌分配稅款及縣統籌分配稅款為扣減標的，並授權由權責機關於相關辦法中訂定，以符授權明確性原則。（修正條文第37條、第37條之1及第37條之2）

更多新聞推薦

● 批藍白新版《財劃法》再修法擴大城鄉差距 政院提出院版草案