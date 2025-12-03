批藍白沒勇氣跟中國談「人民未來」 館長怒噴：去死吧

「館長」陳之漢不滿批評藍白政治人物，沒有勇氣跟中國談人民的未來，「不會想辦法嗎？」只在乎多少選票「去死吧」。（本刊資料照）

網紅「館長」陳之漢昨（2）日開直播時，提到國民黨、民眾黨立委今年先後跑去跟日本交流，現在中日緊張局勢下中國人狂罵，連自己也被罵爆。館長不滿點名藍白，既然有勇氣去日本，「你們有沒有勇氣去中國談一談，談人民的未來」，他反問「很難嗎？」「怎麼這麼沒有勇氣啊？」館長還怒噴藍白「不會想辦法嗎？」只在乎多少選票「去死吧」。

館長因不滿執政民進黨，多次開直播批評現在的政府，沒想到昨天在直播時，也批評起國民黨、民眾黨立委，既然有勇氣去日本，「你們有沒有勇氣去中國談一談，談人民的未來，談兩邊長久以來70、80年的矛盾」。

館長接著不爽直呼「真他X的！很難嗎？」呼籲國民黨、民眾黨不要這麼政治利益，「怎麼這麼沒有勇氣啊？」強調自己都去中國這麼多趟了，影片也拍了一堆，「中國人同胞這麼好，這麼好的一個國家，你們為什麼要跟民進黨一樣？好像對方是什麼……頭上長角、嘴巴長獠牙，（好像）過去會被吞了、吃了！」

館長批評藍白兩黨只在乎選票，「連台積電都去了！你們怕什麼？我真搞不懂」，他強調自己沒有政治利益，挺了藍白這麼久、損失這麼多錢，他更怒噴藍白「不會想辦法嗎？很難嗎？」他還以自身掛保證，中國絕對可以交流，但藍白政客為什麼不交流？因為只在乎多少選票「去死吧」。

