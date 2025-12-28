批藍白沒理由擋國防預算 賴清德：如何相信鄭習會沒前提條件？

總統賴清德日前接受三立新聞《話時代人物》專訪，選在位於南投集集的國防部軍備局生產中心第209廠。總統府提供



藍白4度封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」付委審查，由於先前傳出「鄭習會」有三張門票，總統賴清德在今（12/28）晚播出的專訪質疑，如果沒有理由去擋國防預算，沒有理由去擋國安法制，那要社會如何相信，鄭麗文鄭主席跟習主席的見面，沒有這種前提條件呢？」

賴清德近日接受三立電視節目《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪。針對藍白要求賴清德赴立法院針對國防預算報告，賴清德強調，這不是他刻意不願意去報告，因為《憲法》的規定，他如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦紊亂的話，不是國家社會之福。

賴清德說明，過去憲政慣例，年度預算是國防部長報告，特別預算則是行政院長報告，如果有必要，他願意根據《憲法》的規定，還有大法官憲法法庭的裁判的憲政程序去做國政報告。

他強調，去做國政報告的時候，當然希望能夠根據憲政的程序來，是沒辦法一問一答，因為一問一答，違反了最近大法官憲法法庭的裁判。

賴清德批評，去年在野黨花費了非常多的心力，通過《立法委員職權行使法》的修法，侵犯了總統的職權，因為在野黨要求他去立法院一對一的備詢，憲法法庭已經裁判就是違憲了，上次修法也侵犯行政院的權力、也侵犯了監察院、司法院的權力。

賴清德強調，既然憲法明文規定，憲法法庭又裁判在後，他當然一定要尊重憲法，跟憲法法庭的裁判，「但是我還是很樂意，去做國政方針的報告」。

賴清德說，解鈴還須繫鈴人，既然在野黨跟台灣社會也跟國際社會講他們是贊成國防預算的，那他們就應該去進行審查，如果說哪一項他們認為不需要，可以拿出來社會討論，這可以公開討論。

賴清德強調，台灣社會絕對容許立法院朝野黨團來討論，台灣社會也足夠有專業知識去了解，藍白反對的這些項目，到底有道理或者沒有道理，非常希望這樣。

賴清德話鋒一轉說，其實他是比較擔心，最近媒體的報導，是否屬實尚待驗證，就是說「鄭習會」中國開出三項條件，第一就是要擋國防特別預算、第二個要擋國安法制、第三個就是國民黨要放棄反共，當然國民黨已經否認，沒有所謂這三項的前提要件，「那我們不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算，沒有理由去擋國安法制，那要社會如何相信，鄭麗文鄭主席跟習主席的見面，沒有這種前提條件呢？」

