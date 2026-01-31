批藍白爭議法案自肥 綠委轟修法走回頭路：送400億黨產年終 13

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

立法院昨日為第11屆第4會期最後一次院會，國民黨及民眾黨挾人數優勢硬闖3項修法，分別為《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》，再掀爭議。對此，立法委員郭國文今（31）日指出，近2年來，民主不斷走上回頭路，台灣的民主轉型好不容易在前總統蔡英文任內開啟，現在卻被藍白靠著多數暴力，讓民主倒退中；立委蘇巧慧則說，最重要的中央政府總預算、牽涉國家安全的軍購，一毛錢都沒通過，藍白還聯手送給國民黨400億黨產當年終獎金。

郭國文說，藍白兩黨修正的《黨產條例》，讓救國團、婦聯會等靠著威權政府取得的黨產，不再歸公或還給人民使用，淪為特定人士的私產。

郭國文說，救國團是國民黨威權政府為了控制學生、滲透校園，而組織的一套黨國系統，就是國民黨附隨組織。他提及，藍白改變不了救國團、婦聯會是威權產物的事實，乾脆修法讓威權產物變成國民黨可以合法擁有的黨產，這不是挺威權，什麼是挺威權？

蘇巧慧則說，立法院延會會期最後1天，國民黨和民眾黨留給全民的年終大禮是盜用助理費除罪化。她說，按照最後通過的《立法院組織法》第32條，把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化。

蘇巧慧批評，國眾兩黨提出的再修正動議甚至還拿掉助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助等文字。她認為，身為立法委員，在國會應該為人民服務，打造更好的公民社會，而不是像這樣提出、通過各種自肥國民黨的法案，最重要的中央政府總預算、牽涉國家安全的軍購，一毛錢都沒通過，還送給國民黨400億的黨產當年終獎金。

立委吳思瑤也痛批，藍白聯手通過黨產復辟條款，除了救國團還有婦聯會，400億國產變回國民黨產，不公不義通通回來了。她表示，做公益，不是免死金牌，救國團，不是法外之地，台灣社會歡迎守法做公益的救國團，台灣國會拒絕拿公益當遮羞布的救國團。

