批藍白版財劃法！賴清德：將舉債5000億

[NOWnews今日新聞] 立法院昨日在程序委員會暫時擱置行政院版財政收支劃分法，引發各界關注。對此，總統賴清德今（26）日細數台灣近年經濟成長數據，並強調若要按照第二次在野黨的修法財劃法的版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反公債法，「沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展不利」。

賴清德上午9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會，包含副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人出席。

賴清德受訪時談到財劃法時說，台灣的經濟持續不斷在進步，過去前總統馬英九執政8年，整體經濟進步雖然沒有達到馬總統競選所提出來的政見目標：經濟成長率6%、國民年金所得3萬塊美金、失業率降到3%，但馬總統任內8年平均年經濟成長率是2.8%，也有2.8%的成長；蔡總統任內8年每年經濟成長率3.2%，股市也有8000多點，上漲到2萬3000多點，成長155%。

賴清德提到，台灣今年的經濟更是有明確的成長，包括去年第四季經濟成長率4.84%，今年第一季5.48%，第二季8%，第三季7.6%，所以今年整體經濟成長率，可望達到6%左右。他說，因為經濟成長率增加，國民平均所得就會增加，現在國民平均所得3萬8000多塊美金，是比日本、韓國高，如果經濟持續發展下去，大概在明年後年國民平均所得會超過4萬塊美金，自然而然會增加稅收。

賴清德說，大家可以看到，蔡前總統任內每年歲計都有賸餘，1000多億、2000多億、數百億元，累積有數千億元之多，所以在蔡前總統任內，不僅僅提高國防預算、強化國防力量，讓國家能夠更安全，也推動各項建設、投資許多的社會照顧，包括0-6歲國家一起養，高中職公立、私立免學費，私立大學學費補助，還有長照2.0等等。

賴清德認為，若財劃法是一個合理的中央地方財政分配，未來中央還是會有能力去推動國防建設、國家建設、經濟發展，以及對人民的照顧，因為在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走4165億元，這已經讓明年度中央政府總預算、行政院送到立法院待審的中央政府總預算，因此不得不舉債3000多億元，第二次的修法又從中央拿走2000多億元，如果要按照第二次在野黨的修法財劃法的版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反公債法。

賴清德呼籲，希望行政院跟立法院朝野黨團能夠進一步地協商，不能夠明知道行政院的版本要送出了，就直接逕付二讀，強行表決，沒有經過討論、沒有經過社會溝通，沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展不利。

賴清德說，敬請立法院朝野黨團還有立法跟行政繼續協商財劃法，特別是行政院財劃法版本已經送到立法院，應該要交付委員會討論，能夠討論出一本新的財劃法，既能夠保存中央的力量也能夠落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。

賴清德提到，否則可以看到今年，丹娜絲颱風來了，立法院通過特別預算，花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算，台中非洲豬瘟的疫情爆發，也需要中央的協助，如果根據立法院第二次修正通過的財劃法，中央未來對於救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或是去保護國家、提高國防預算。

賴清德希望，立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，不分是哪一個領域，重新坐下來好好談論財劃法，正才是真正對國家政策有幫助，如果能夠談出一個合理的財劃法，國防特別預算不會有問題。



