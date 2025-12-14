批藍白破壞憲政秩序 他籲府院黨加強與社會溝通：為「這事」做準備

即時中心／綜合報導

立院在藍白人數優勢下，上週五（12日）強行三讀通過反年改修法，加上先前《財劃法》問題讓朝野持續僵持，現傳出府院高層已定調不副署、不執行。對此，作家汪浩直言，藍白作為已是結構性破壞憲政秩序，行政院長卓榮泰善用副署權，是合憲、也是必要的止血手段。他認為，府院黨應該現在就密集與社會大眾溝通，為「解散國會、重選立法院」做好準備。

汪浩在臉書發文指出，藍白在國會強推《財劃法》、反年改等爭議法案，無視公債上限、年金永續與權力分立，在憲法法庭遭癱瘓、覆議屢遭否決下，已把制度逼到牆角。這不再是單純政策歧見，而是結構性破壞憲政秩序。他認為，此時若行政權一再退讓，等同放行違憲惡法，代價將由全民承擔。

廣告 廣告

從《財劃法》開始，行政院長卓榮泰善用副署權，對明顯違憲法案採取「不副署、不公布、不執行」，汪浩認為，這是合憲、也是必要的止血手段。他表示，政治責任必須清楚回到立法院；在野若不服，依憲法提不信任投票、倒閣，而總統可依憲法解散國會，重選立法院。

汪浩強調，因此府院黨必須立即走向社會，向選民清楚說明為何要硬起來、為何不能退讓；為什麼當立法院失去自我節制能力，解散國會、重選立法院，就是民主機制的必要重開機。「府院黨應該現在就密集與社會大眾溝通，為重選立法院做好準備。」

原文出處：快新聞／批藍白破壞憲政秩序 汪浩籲府院黨加強與社會溝通：為「這事」做準備

更多民視新聞報導

傅崐萁不願面對？涉助理費除罪化爭議連環爆 婉拒回應畫面曝

嗆爆國台辦！中國25省人口超過台灣 她轟：經濟學水準幾近文盲

陳玉珍提「助理費除罪化修法」掀波 黃國昌曝白營底線：沒辦法退讓

