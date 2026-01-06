批藍白總預算不審急開國安後門 民進黨：離島恐成洗產地破口

韓瑩呼籲，在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。（圖／報系資料庫）

國民黨立委陳玉珍等在野黨立委推具爭議的《離島建設條例》，最快將於本週強行通關。對此，民進黨發言人韓瑩今（6）日指出，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

廣告 廣告

韓瑩強調，藍白放著《總預算》與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意。呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動