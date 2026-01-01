批藍白變本加厲推違憲法案 賴清德：無限擴權「傷害的是人民」

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德發表2026新年談話並接受媒體提問（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（1）日發表2026年新年談話，內容並提及，希望2025的僵局不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯，並期盼朝野能團結一致面對內外挑戰。賴清德在回應媒體提問時表示，過去一年多來，立法院朝野並沒有辦法如預期進行各項合作，反而是在野黨阻擋種種修法，而他在新年談話中也強調，「我們是五權憲法」，如果任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家。

廣告 廣告

賴清德今日上午在總統府發表新年談話並接受媒體提問。媒體關注，過去這一年，立法院通過不少法案，但行政團隊認為許多法案有違憲爭議，接下來立院還有相當多法案持續推行，若再有執政團隊評估窒礙難行的狀況，打算怎麼應對？

賴清德表示，2024年的總統立法委員選舉，民進黨贏得總統、副總統的選舉，所以政府由民進黨當家；國民黨加民眾黨贏得國會多數，立法院由國民黨跟民眾黨當家。

賴清德坦言，原本預期政黨之間是要既競爭又合作，但是過去一年多來，看到立法院朝野並沒有辦法如預期進行各項合作，反而是在野黨阻擋種種修法。在去年強行通過《立法委員職權行使法》，罕見地被憲法法庭裁判，不僅侵犯總統職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力。但這樣的結果，並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。

賴清德直言，特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，「不同政黨沒有關係，但我們只有同一個國家，我們必須要以國家利益為先」，並且在立法院推動的各項法案，也能夠以憲政秩序為基礎。

賴清德說，他稍早在致詞中也特別強調，「我們是五權憲法」，如果任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家。

賴清德表示，2025年已經過去，2026年開始，希望朝野能夠合作，也希望在野黨能夠持續思考目前正在推動的這些法案，對國家、社會、人民所帶來的衝擊和影響。

更多三立新聞網報導

感謝憲法法庭恢復！賴清德促朝野合作喊話藍白：合憲方式赴立院國情報告

怒批藍白浪費時間！賴清德：我不貪不取沒有任何違法、彈劾目的何在？

中國2027年可能攻台？賴清德引「孫子兵法」：2026是台灣非常關鍵的一年

中央政府總預算立院還沒審！賴清德細數社福政策疾呼藍白：儘速審議

