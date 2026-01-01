批藍白變本加厲！賴清德：通過違憲違法案

▲賴清德強調，台灣是五權憲法，如果任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家。（圖／記者朱永強攝，2026.01.01）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（1）日表示，藍白去年強行通過立法委員職權行使法，很罕見被憲法法庭裁判，但這樣的結果，並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲違法的法案；他強調，台灣是五權憲法，如果任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家。

總統府上午舉行元旦升旗典禮後，賴清德在8時30分在總統府大禮堂舉行「2026年新年談話」記者會，並於新年談話後接受媒體訪問，回應各界關切議題。

廣告 廣告

媒體詢問，過去這一年，立法院通過了不少法案，但行政團隊認為許多法案有違憲爭議，接下來立院還有相當多法案持續推行，若再有執政團隊評估窒礙難行的狀況，總統打算怎麼應對？

對此，賴清德回應，2024年的總統、立法委員選舉，民進黨贏得總統、副總統的選舉，政府由民進黨當家，國民黨及民眾黨，贏得國會的多數，立法院是由國民黨跟民眾黨當家。

賴清德提到，本來預期政黨之間是要既競爭又合作，但是過去一年多來，看到立法院朝野，並沒有辦法如預期進行各項合作，反而是在野黨阻擋種種修法。他舉例，去年強行通過立法委員職權行使法，很罕見被憲法法庭裁判，不僅僅侵犯總統職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力，這樣的結果，並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲違法的法案。

賴清德說，特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，「我們只有同一個國家，我們必須要以國家利益為先」，並且在立法院推動的各項法案，也能夠以憲政秩序為基礎。

賴清德指出，台灣是五權憲法，如果任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家，「過去2025年已經過去，2026年的開始，我希望朝野能夠合作，也希望在野黨能夠持續思考目前正在推動的這些法案，對國家社會人民所帶來的衝擊和影響」。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

轟藍白提彈劾「浪費時間」 賴清德嗆：我不貪不取沒任何違法

揭新年推動4大總目標！賴清德對藍白遞橄欖枝：願赴立院報告

中國目標2027武統台灣 賴清德：2026年對台灣非常關鍵