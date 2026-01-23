批藍白預算自助餐 綠委指高雄建設仍卡關

圖片：民進黨高雄立委邱志偉、賴瑞隆、許智傑今天於立法院召開「藍白預算自助餐、高雄建設仍卡關」記者會（邱志偉國會辦公室提供）

一一五年度中央政府總預算持續卡關，藍白提出三十八項新台幣七百一十八億元預算先行動支。對此，民進黨高雄立委邱志偉、賴瑞隆、許智傑今天於立法院召開「藍白預算自助餐、高雄建設仍卡關」記者會，指高雄亟需持續發展，經盤點遭藍白預算「自助餐」處理被遺漏之項目，受影響建設規模高達一千零二十億元。

立委直指，僅抽出部分預算先行處理，無法解決整體總預算停滯的結構性問題，也無法回應地方政府實際面臨的建設壓力與治理風險。

邱志偉表示，藍白兩黨僅抽出三十八項新興計畫、共七百一十八億元逕付二讀，仍有約二百九十九億元的新興計畫未被處理。至於經常性經費與延續性計畫，依預算法五十四條只能在去年執行額度內使用，新增的一言八百零五億元無法動支；第一、第二預備金與災害準備金一百七十億元也同樣卡關，大多數預算問題仍未解決。

他提到，以高雄市為例，在海洋生態、產業發展、再造歷史、數位政府及道路建設等面向，仍有多項新增計畫持續處於無法動支的狀態，地方政府難以據此進行整體規劃與推動，例如新台十七線南段工程、文資保存及眷村修復等。

邱志偉說，許多持續推動中的政策與建設，在法定預算尚未成立前，已被迫縮減執行規模或延後期程，對一一五年度施政形成實質掣肘，例如高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）及補助學校及各項運動政策。

賴瑞隆提到，大林蒲遷村六十億預算遭卡，恐癱瘓八百億總計畫；捷運岡山路竹線延伸逾一百四十六億及高雄歷史文化再生八點九六億，與無人載具產業發展計畫等經費均受波及。他質疑國民黨立委柯志恩忽視高雄發展，呼籲藍白懸崖勒馬，讓預算全案付委審查，勿犧牲人民權益與建設安全。

許智傑表示，藍白把預算搞成自助餐，讓對產業有利、對高雄有幫助的政策卡關，甚至還影響高雄眷村修復、高雄捷運延伸與東高雄觀光建設進度；呼籲藍白要回歸理性審議，他會在立法院全力支持，讓國人企盼的國旅補助如期四月上路，讓民眾開心出遊、業者安心經營，也讓高雄持續向前。

三位立委呼籲，藍白立委儘速回歸完整、正常、一次到位的審議程序，國家預算不應分顏色，更不該讓地方政府與市民為政治僵局承擔代價。