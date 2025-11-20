批藍白領袖會談失敗 徐國勇：對國家團結毫無助益

針對國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天(19日)舉行會談，民進黨秘書長徐國勇今天(20日)表示，當中國對台灣施以各種脅迫，藍白會談可以就區域安全有些著墨，但卻淪為攻擊執政黨，這是極為不成功、失敗且對國家安全、團結沒有助益的會談。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行兩黨領袖高峰會談，兩人互動引發各方關注。

民進黨秘書長徐國勇20日出席台北國際音響大展開幕典禮，針對藍白會談，可能影響民進黨2026選舉布局一事表示，當中國對台灣施展各種脅迫威脅，以及區域安全緊張情勢下，藍、白會談原本可以對台灣安全、區域安全有些著墨，但很可惜，卻淪為一個攻擊、沒有對國家有任何助益的一個會談。

徐國勇批評這場藍白會談令人失望，且非常失敗。徐國勇說：『(原音)這是一個極為不成功、失敗的會面，因為對台灣安全、對國家團結沒有任何助益，而且對於藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚。』

對於民進黨批評「藍白會談」對國家團結毫無助益，民眾黨主席黃國昌20日在立法院受訪時，反批執政黨不負責任地撕裂社會，製造對立衝突，在野領袖會談是要回應主流民意、找回國家正義、捍衛人民安全，這是絕大多數台灣人民所期待的。黃國昌說，民進黨只想掩飾自己跳票的歷史、對選民承諾的背棄，他相信人民對於國民黨與民眾黨從國會合作進一步擴及到其他層面的合作，都會充滿高度期待。