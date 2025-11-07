批藍白顧鐵票反年改 綠委：加速基金破產

▲吳思瑤批評，藍白顧鐵票反年改，加速基金破產。（圖／擷取自吳思瑤臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日批評，藍白顧鐵票反年改，加速基金破產，2017花一整年討論年改、完成年改，2025只花一天過水審查，就推翻改革，「藍白是把台灣的民主推上窮途末路！」

年改是誰的「絕路」？吳思瑤指出，國民黨立委羅智強曾任前總統馬英九幕僚，馬在2012年說「年改今天不做，明天就會後悔」時，羅智強就是他身旁的總統府副秘書長。

吳思瑤說，前總統蔡英文2016年接手馬英九的交付，2018年把馬「想做不敢做」的年金改革完成了，「馬英九、羅智強都欠蔡英文一個感謝及肯定才對」。

吳思瑤直言，羅智強現在竟說「馬英九沒有要把公教逼上絕路」，批民進黨冷血，「我就問，週休七日月領七成薪，週休七日月領七萬，是哪門子絕路」？

吳思瑤批評，藍白顧鐵票反年改，加速基金破產，才是把一整個年輕世代、全國勞工族群、全數現職公務人員，都逼上了絕路，也不負責任把國家財政逼上絕途陷入困境。

吳思瑤強調，2017花一整年討論年改、完成年改，2025只花一天過水審查，就推翻改革，「藍白更是把台灣的民主推上窮途末路！」

