批藍白「擁抱習近平」卻彈劾民選總統 賴清德嘆：令人費解

對於遭在野提案彈劾，總統賴清德今天（27日）感嘆，在野聯盟令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統。

藍白昨在立法院會上通過彈劾總統提案，總統賴清德今天（27日）接受節目專訪時回應，在野聯盟令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統，他認為社會自有公道。

面對在野3度封殺國防特別預算，並要求賴清德到立院接受備詢，賴清德今天接受節目專訪表示，若有必要，他願意根據《憲法》及大法官解釋的憲政程序去做國政報告，但無法一問一答。

賴清德表示，總統到國會接受立委一問一答違反釋憲，若創了先例，未來總統恐怕也必須要這樣，他認為這對憲政體制來說並非國家之福。

賴清德說，在野黨既然跟台灣、國際社會說自己贊成國防預算，那就應該進行審查，台灣社會容許立院朝野黨團討論，且台灣社會也有足夠的專業知識，可以了解反對的項目到底有沒有道理。

賴清德提到，雖然國民黨否認媒體報導「鄭習會」3個前提要件，包括擋國防特別預算、國安法案、國民黨放棄反共，但他質疑，若沒有理由擋國防預算、國安法案，要社會如何相信，鄭麗文跟習近平見面沒有前提條件？

不過，賴清德隨後也強調，政府會持續跟在野黨溝通，希望在野黨能了解，要求國軍在第一線守護國家，武器一定量要夠、質要精，這樣才對得起國軍。

此外，對於在野提案彈劾總統，但要國會3分之2席次同意，被外界形容為不可能的任務，賴清德感嘆，在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。



